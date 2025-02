Inter: le verità scomode di Condò alimentano il dibattito sulle possibilità della squadra

Le parole dell’opinionista sollevano interrogativi sul futuro dell’Inter: tra incertezze, rivelazioni sui titolari e non solo.

L’Inter sta vivendo una stagione travagliata, segnata dalla mancanza di continuità nelle prestazioni di alcuni dei suoi giocatori chiave. Paolo Condò, noto giornalista sportivo, ha sottolineato come Hakan Calhanoglu e Henrikh Mkhitaryan non abbiano replicato le prestazioni della scorsa stagione, un aspetto che si può anche attribuire agli infortuni che hanno condizionato il loro rendimento. Il turco, in particolare, non è sembrato lui nelle ultime gare, i numeri parlano chiarissimo. Questo ha contribuito a rendere la squadra più vulnerabile; ora l’assenza di impegni settimanali recenti ha dato alla squadra una preziosa occasione per recuperare le energie.

La questione della profondità della rosa

Un altro aspetto critico sollevato da Condò riguarda la mancanza di una vera e propria alternanza tra i titolari e la panchina. L’Inter ha infatti un gruppo di 14-15 giocatori ad un livello di rendimento molto alto, ma dietro di loro c’è un vuoto preoccupante: smentita quindi la diceria che “l’Inter ha due squadre”. Il discorso vale sopratutto per l’attacco che, a parte i due attaccanti protagonisti Thuram e Lautaro Martinez, non sta producendo un apporto decisivo in termini di gol.

La speranza per il futuro: il ruolo di Lautaro Martinez

Nonostante le difficoltà, Condò non ha mancato di riconoscere i segnali positivi in alcuni giocatori, in particolare Lautaro Martinez. L’attaccante argentino sta attraversando un buon momento di forma, anche se con la Juventus ha mostrato una certa frenesia nelle sue scelte sottoporta, provando conclusioni più difficili del necessario. Tuttavia, secondo l’opinionista, anche solo il fatto che provi giocate difficili è un segnale incoraggiante per il futuro. Se Lautaro dovesse mantenere questo stato di forma, l’Inter potrebbe sperare in una seconda parte di stagione più positiva; i tifosi ci sperano.

