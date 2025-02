Inter senza Sommer: Martinez pronto o troppo inesperto? Il dubbio è più che lecito

L’Inter si trova a dover affrontare l’assenza di Sommer per settimane. Ma Josep Martinez, a lungo rimasto ai margini, è davvero pronto per il grande salto?

L’infortunio di Yann Sommer segna una battuta d’arresto per l’Inter, che dovrà fare a meno del suo portiere titolare in un momento cruciale della stagione. L’allenatore Simone Inzaghi dovrà ora fare affidamento su un altro estremo difensore, ma le incognite legate a questa situazione sono molte. Il giovane Josep Martinez, arrivato in estate dal Genoa per 13,5 milioni, rappresenta l’alternativa. Tuttavia, la sua unica presenza in stagione è stata in Coppa Italia contro l’Udinese, un match che non ha potuto fornire troppe indicazioni sul suo livello attuale: i dubbi ci sono e non sono pochi.

Difficoltà iniziali per Josep Martinez

Martinez non ha avuto un adattamento facile a Milano, è la convinzione del Corriere dello Sport. I primi mesi alla Pinetina sono stati segnati da diverse difficoltà. Le amichevoli estive non hanno potuto fornire il giusto parametro per valutare il portiere, che ha avuto poco tempo per entrare nei meccanismi di gioco della squadra. Inzaghi, quindi, si troverà a sperare che la lunga inattività non abbia compromesso il rendimento del portiere spagnolo, che finora non ha avuto l’opportunità di mettersi davvero alla prova in Serie A.

Il possibile exploit di Martinez alla prova del campionato

L’Inter, pur dovendo affrontare il rischio di schierare un portiere con così poca esperienza in partite ufficiali in maglia nerazzurra, punta su una sua possibile crescita rapida. La sfida è ardua, ma Inzaghi non ha altra scelta che sperare che il giovane spagnolo possa rivelarsi all’altezza. L’allenatore nerazzurro dovrà infatti affrontare il ricordo del disastro di Radu contro il Bologna, un episodio che ha lasciato il segno nella memoria di tutti e che alimenta la preoccupazione per il futuro immediato.

