È stato ufficializzato il calendario con tanto di orari delle partite del girone di Champions League; ecco gli appuntamenti dei nerazzurri.

L’Inter è stata sorteggiata in un girone per nulla malvagio sulla carta ma in Champions League nessun avversario va sottovalutato. Se si è pescato bene in prima fascia, il Benfica, non altrettanto si può dire per la quarta fascia: proprio in Spagna ci sarà la prima, insidiosa, gara dei nerazzurri. Ecco il calendario completo.

Stadio San Siro Vuoto

Mercoledì 20 settembre ore 21 – Real Sociedad-Inter

Martedì 3 ottobre ore 21 – Inter-Benfica

Martedì 24 ottobre ore 18.45 – Inter-Salisburgo

Mercoledì 8 novembre ore 21 – Salisburgo-Inter

Mercoledì 29 novembre ore 21 – Benfica-Inter

Martedì 12 dicembre ore 21 – Inter-Real Sociedad

L’articolo Inter: la Champions inizia in Spagna, ecco tutte le date delle gare dei gironi proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG