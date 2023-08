Rinnovato il gemellaggio tra la Curva Nord dell’Inter e gli Ultras Lazio: c’è l’annuncio del tifo organizzato nerazzurro sui social

La Curva Nord e Ultras Lazio ancora insieme, c’è l’annuncio ufficiale:

«Una fratellanza capace di superare ogni rivalità sportiva anche quando in palio c’era una finale di Coppa Uefa, di Coppa Italia, di Supercoppa o la qualificazione Champions all’ultima di campionato. Interisti e laziali fratelli da quasi 35 anni e capaci di affrontare insieme il dolore di drammatiche perdite, sempre pronti a sostenersi gli uni con gli altri nel momento del bisogno. Nessuno osi mettere in discussione un legame indissolubile che difenderemo sempre anche da chi non ne riesce a comprendere il valore e l’importanza.

La nostra è un’amicizia condivisa di generazione in generazione, più grande di qualsiasi capriccio e di chi pensa che non sia più tempo di gemellaggi, un’amicizia rinvigorita anche oggi da chi si è assunto la responsabilità di proseguire nella guida delle proprie reciproche curve ereditando oneri e onori di chi li ha preceduti. Alla vigilia del 35° anno dalla costituzione del gemellaggio tra Curva Nord Inter e Curva Nord Lazio, gli Ultras Lazio e la Curva Nord Milano 1969 rinnovano la propria unione nel nome di chi non è più con noi e con la certezza di un futuro sempre legati, pieno di soddisfazioni ultras e sportive per entrambe le tifoserie. Ora e sempre, avanti Lazio, avanti Inter!!!»

