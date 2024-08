I nerazzurri hanno individuato nel giovane argentino un tassello ideale da aggiungere alla rosa: resta però difficile perfezionare il colpo.

L’Inter vuole regalare a Simone Inzaghi un difensore giovane che possa prendere almeno numericamente il posto dell’infortunato Buchanan. A tal proposito l’obiettivo è Tomas Palacios, giovane talento difensivo argentino del 2003.

La complessità della trattativa

Il nodo principale che sta complicando l’acquisto di Tomas Palacios risiede nella complessa situazione legata al cartellino del giocatore. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club argentino dell’Independiente dispone del diritto di acquisire il 50% del cartellino del calciatore quest’anno per un valore di circa 2 milioni di euro, e la restante parte nell’anno successivo per la stessa cifra. Questa condizione rende difficile per il Talleres, squadra proprietaria del cartellino, cedere il giocatore senza prima raggiungere un accordo economico con l’Independiente, squadra in cui il giovane è in prestito.

Il gradimento del giocatore e l’interesse internazionale

Nonostante le complessità contrattuali, l’Inter rimane fiduciosa nella conclusione positiva della trattativa, anche grazie al chiaro interesse dimostrato da Palacios verso il club milanese. Il giocatore, infatti, ha manifestato il suo gradimento verso la destinazione nerazzurra, tanto da non prendere parte alla prossima partita dell’Independiente, segno di una volontà di muoversi verso l’Europa. Questo aspetto, unito all’attenzione che Palacios sta riscuotendo anche all’estero, con squadre inglesi e tedesche pronte a entrare nella corsa per il talento argentino, mette l’Inter in una posizione di cauto ottimismo, continuando a monitorare con attenzione l’evolversi della situazione.

