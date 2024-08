Il nuovo allenatore del Milan Paulo Fonseca ha le idee chiare ed è convinto che la sua squadra possa ambire a vincere lo Scudetto.

Paulo Fonseca, nel presentare in conferenza stampa il match di domani contro il Torino, ha parlato degli obiettivi del suo Milan. “Sensazioni molto positive dal primo giorno. Oggi sono ancora più positive. I giocatori stanno ‘arrivando’ con diversi tempi. Siamo pronti, la squadra è pronta per cominciare il campionato con fiducia e sentimenti positivi e con grande ambizione. Vogliamo giocare questa partita con la nostra identità da mostrare ai tifosi. Era difficile immaginare, con solo 5 settimane, avere sensazioni così positive. Non mi aspettavo così tanto dai calciatori, hanno recepito le nostre idee. Sono molto soddisfatto e con sensazioni molto positive”.

L’obiettivo

“Il Milan è diverso per il modo di giocare e interpretare le partite: abbiamo solo 5 settimane di lavoro ma tanta fiducia. Non dico che la partenza sia nel primo posto, ma siamo vicini a partire lì in questa corrida. E’ presto per dire se è il gruppo che ho mai allenato, ma è molto forte e con ambizione: non cambio quello che ho detto, siamo qui per vincere e lottare per lo scudetto”.

Paulo Fonseca

Sulla lotta Scudetto

“Ogni giorno che lavoro ho più fiducia in questo, non vedo le cose in altro modo: questo gruppo è qui per lottare per lo scudetto, è la verità. L’Inter è stata molto forte negli ultimi due anni: ha fatto una finale di Champions e ha vinto chiaramente lo scudetto. Sappiamo che ci sono altre squadre come Napoli, Juve e Atalanta sono squadre che possono lottare come noi: noi crediamo di poter entrare in questa lotta con una squadra fortissima come l’Inter. E’ una squadra che ha gli stessi giocatori degli ultimi anni e lo stesso allenatore: è fortissima, crediamo molto nelle nostre ambizioni e che possiamo entrare in questa lotta”.

