Una grande prestazione quella di Acerbi contro il Manchester City: il difensore dell’Inter ha annullato Haaland

La partita più bella rimane incompiuta per Francesco Acerbi. Nonostante la sua Inter non sia riuscita a compiere la grande impresa contro il Manchester City, in confronto il difensore nerazzurro ha disputato il match più bello della sua carriera

Per una prestazione da migliore in campo bisogna bloccare il migliore al mondo. Impresa difficile, ma non impossibile. Acerbi ha completamente bloccato Haaland (il quale merita un 4,5 di stima e simpatia) non lasciandogli neanche mezzo spiraglio offensivo. Certo, alla fine è andata diversamente sotto il profilo dei risultati, ma sicuramente il trascinatore della retroguardia interista è entrato nella storia.

L’articolo Inter, la miglior partita della carriera di Francesco Acerbi (inseguendo un sogno) proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG