Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi potrebbe lasciare la panchina nerazzurra solo davanti a questa condizione: i dettagli

Mentre l’Inter sta vivendo uno dei suoi periodi migliori sotto la guida di Inzaghi, il Milan attraversa un momento complicato con Pioli ai comandi.

Il Corriere dello Sport riflette sul futuro dei due allenatori e sulle loro panchine milanesi, entrambe con una scadenza fissata nel 2025 ma con una stabilità molto diversa. Pioli sembra mostrare segni di stanchezza, con alcune lamentele emerse nei mesi scorsi che potrebbero indicare un possibile cambio prima della fine del suo contratto di un anno e mezzo.

Dall’altra parte, Simone Inzaghi gode di una solidità notevole, anche se solo l’insuccesso nel conquistare lo scudetto potrebbe mettere in discussione la sua posizione. La prospettiva di un terzo cambio consecutivo di allenatore non è gradita tra i ranghi dell’Inter, e solo una buona performance in Champions potrebbe mitigare la delusione nel caso in cui lo scudetto sfuggisse di mano.

