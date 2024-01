L’ex calciatore dell’Inter Raoul Bellanova, ora al Torino, ha parlato dell’approdo alla compagine granata, rivolgendo un augurio ai nerazzurri

Sulla pagine Instagram di SportMediaset, Raoul Bellanova si rivolge alla sua ex squadra, l‘Inter, raccontando anche della sua scelta di andare al Torino.

TORINO – «Ho preso questa decisione perché da subito sia il presidente che il mister mi hanno dimostrato la voglia di portarmi qui. Poi in Under 21 parlavo con Ricci e Pellegri che mi dicevano di raggiungerli. Mi sono convinto al 100% quando mi ha telefonato Juric»

INTER – «E’ la squadra più completa, tra titolari e riserve, è lei la favorita. Io tifo per i nerazzurri, auguro il meglio ai miei ex compagni e al mister. A Milano, D’Ambrosio mi ha fatto da spalla, poi ho legato con Darmian e Asllani, ma tutti nello spogliatoio mi hanno accolto benissimo. Auguro loro il meglio. La finale di Champions? Avevo due sogni da bambino: giocare a San Siro e giocare in Champions League, spero di rivivere queste emozioni perché ti rimangono impresse nella mente»

