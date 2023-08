L’Inter presenta Alexis Sanchez sui social: il cileno diventa un uomo d’azione nell’ultima produzione di Inter Media House

Nell’ultimo divertente video di Inter Media House Alexis Sanchez viene presentato come un uomo d’azione:

«He’s here. Back in real action.Hombre de Acción” available for the fearless ones» si legge nella didascalia del post.

L'articolo Inter, la presentazione di Sanchez: «E' ora di passare all'azione» – VIDEO proviene da Inter News 24.

