Per Alexis Sanchez e Correa quale è stato l’impatto a bilancio? Calcio e finanza riporta i dettagli

Ecco i dettagli dell’affare Sanchez all’Inter e Correa al Marsiglia: le cifre nel dettaglio riportate da Calcio e finanza:

«Partendo da Correa, secondo la stampa sportiva il suo addio si consumerà sulla base di un prestito oneroso fissato a 2 milioni di euro e un obbligo di riscatto a 10 milioni, che scatterebbe in caso di qualificazione alla prossima Champions League. Il giocatore era stato pagato 32,5 milioni nel 2021 e al 30 giugno 2023 il suo valore a bilancio era pari a circa 16,9 milioni di euro.

Trattandosi di un prestito, l’Inter sosterrà ancora il peso della quota ammortamento, pari a quasi 8,5 milioni di euro. Tuttavia, rispetto alla stagione scorsa il club nerazzurro incasserà 2 milioni per il prestito e risparmierà 6,5 milioni lordi in termini di ingaggio, motivo per il quale l’operazione avrà un effetto positivo per 8,5 milioni di euro.

Parte di questo effetto sarà compensata dall’ingaggio di Sanchez, che arriva a parametro zero e che secondo la stampa sportiva italiana guadagnerà 2,5 milioni di euro netti. Per il cileno l’Inter non potrà godere degli sgravi fiscali previsti dal Decreto Crescita, motivo per cui il suo stipendio lordo sarà pari a 4,62 milioni di euro».

L’articolo Sanchez all’Inter e Correa al Marsiglia: l’impatto a bilancio dell’operazione proviene da Inter News 24.

