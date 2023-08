Il giornalista Franco Vanni si è espresso sul possibile colpo Lukaku per la Roma: le dichiarazioni a Sky Sunday Morning

Vanni si è espresso sul possibile approdo di Lukaku alla Roma:

«Dal punto di vista della Roma è un grandissimo colpo, perché può fare venti gol. Dal punto di vista di Lukaku la condotta è incomprensibile, perché c’è poca logica nei comportamenti. Dai tempi in cui il Manchester United lo scaricò, nel 2018, è evidente che non si fida delle persone che lo consigliano. Tante volte ci ha azzeccato, tante si è trovato in situazioni dove è dovuto scappare. Ha delle doti tecniche importanti e delle doti fisiche strepitose, ma manca nella gestione. Dà l’idea dal punto di vista del comportamento e delle scelte di una persona irrisolta. Io penso che Lukaku possa fare bene alla Roma perché c’è José Mourinho, così come era con Antonio Conte».

L’articolo Vanni: «Lukaku, condotta incomprensibile. Ma con Mourinho…» proviene da Inter News 24.

