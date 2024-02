I nerazzurri avranno anche il Mondiale per Club allargato nell’estate 2025: per i dirigenti ci sarà molto da fare sul mercato.

L’Inter lotta per vincere il campionato e per andare il più avanti in Champions League: per farlo serve un organico molto lungo, quasi due squadre. In futuro le partite aumenteranno ancora di più e quindi potrebbe non bastare una rosa, pur molto profonda, come quella di questa stagione.

Calendario intasato

Bisogna considerare innanzitutto che già la prossima estate ci sarà l’Europeo il che riguarda l’Inter solo secondariamente: i calciatori comunque avranno meno vacanze. Dalla prossima stagione ci sarà poi una Champions League allargata ed un Mondiale per Club a 32 squadre. I nerazzurri si sono portati avanti con gli acquisti a parametro zero di Zielinski e Taremi ma sicuramente andrà fatta qualche altra modifica all’organico.

Giuseppe Marotta Piero Ausilio

Più partite ma anche più soldi

La Gazzetta dello Sport fa notare che potrebbero essere addirittura 71 le partite da giocare nel migliore dei casi per la formazione di Inzaghi: il rovescio della medaglia è che ovviamente tutto ciò genera maggiori incassi. Già solo la partecipazione (assicurata) al Mondiale per Club porta nelle casse societarie 50 milioni di euro: la notizia primaria quindi è che non saranno necessari sacrifici di big sul mercato. È chiaro che il budget è comunque molto basso e quindi verranno ascoltate tutte le offerte in arrivo, non c’è però la necessità di vendere. La rosa potrebbe essere allargata con un nuovo difensore centrale giovane e con la permanenza in Prima Squadra di Valentin Carboni.

