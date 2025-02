Inter, la rete di Arnautovic non basta: pronte scelte forti?

Con Lautaro e Thuram sotto pressione, le riserve in attacco non sembrano all’altezza. C’è davvero una soluzione a portata di mano per Inzaghi?

Sulla carta, l’Inter ha cinque attaccanti pronti a dare il proprio contributo, ma, in pratica, sembra che il peso offensivo ricada principalmente su due nomi: Lautaro Martinez e Marcus Thuram. Sebbene entrambi abbiano dimostrato di saper brillare, resta il fatto che il loro carico di responsabilità sta diventando insostenibile, soprattutto in momenti delicati della stagione. Le alternative, al momento, non sembrano essere all’altezza della situazione. Mehdi Taremi è lontano dal rendimento che lo vedeva fino alla passata stagione essere un protagonista nelle notti di Champions League, probabilmente a causa di un periodo di adattamento alla Serie A.

La delusione delle riserve in attacco

Marko Arnautovic, da parte sua, sembra attraversare un momento particolarmente difficile, nonostante il gol da 3 punti siglato domenica contro la Fiorentina. In assenza di contributi da parte di questi due giocatori, e con Joaquin Correa praticamente fuori rosa, Inzaghi si trova a gestire una situazione complessa. La mancanza di un valido sostituto per Lautaro e Thuram è un problema che rischia di incidere non poco sui risultati della squadra.

Il futuro potrebbe arrivare da un giovane promettente

Come riporta Inter Live, gli agenti degli svincolati stanno cercando di approfittare della necessità del club di rinforzi. Tuttavia, le opzioni attualmente sul mercato, come Mariano Diaz o Diego Costa, non sembrano stuzzicare troppo la dirigenza nerazzurra. Il motivo è semplice: l’Inter è orientata a puntare su giovani talenti, piuttosto che su giocatori con una carriera ormai in discesa. Oaktree, infatti, spinge per un progetto a lungo termine, basato su prospettive future, e non su nomi già consacrati ma con un’età avanzata. Inzaghi e la dirigenza, quindi, potrebbero cercare soluzioni fresche e promettenti a partire dalla prossima estate: l’Inter ora non pensa minimamente di attingere dal mercato degli svincolati.

Leggi l’articolo completo Inter, la rete di Arnautovic non basta: pronte scelte forti?, su Notizie Inter.