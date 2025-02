Pellegrini all’Inter? La verità che nessuno si aspettava

Il nome del capitano giallorosso è stato accostato con forza ai nerazzurri ma alla fine a gennaio non se ne è fatto nulla.

Il mercato di gennaio ha riservato pochi colpi di scena per l’Inter, con una conferma importante: Davide Frattesi rimarrà a Milano. Nonostante le persistenti voci di mercato e l’attenzione su possibili trattative, il centrocampista non ha cambiato squadra. Simone Inzaghi potrà contare su di lui fino al termine della stagione, con la possibilità che Frattesi aumenti il suo minutaggio, cercando di conquistarsi sempre più spazio nel centrocampo nerazzurro. Una scelta che testimonia la fiducia dell’allenatore nei confronti del talento italiano, che avrà la chance di dimostrare il suo valore in una stagione che si fa sempre più importante. I rumors di mercato attorno a lui non si sono però placati con la fine della sessione invernale.

Un possibile scambio con Pellegrini: scenari di mercato

Nei giorni scorsi, è circolata insistentemente l’idea di uno scambio tra Davide Frattesi e Lorenzo Pellegrini. Nonostante l’acuto nel derby contro la Lazio, il capitano della Roma ha faticato a trovare continuità, con prestazioni spesso al di sotto delle aspettative. Il suo futuro nella capitale appare incerto, un suo addio la prossima estate sembra comunque probabile.

Inter non convinta da Pellegrini: la verità del mercato

L’Inter, pur apprezzando le qualità tecniche di Pellegrini, non ha mai avviato trattative concrete con la Roma. Il centrocampista, ormai lontano dall’essere considerato una promessa, ha un ingaggio che non rientra nei parametri imposti dalla gestione finanziaria del club nerazzurro; è quanto riporta Inter Live. Oaktree ha imposto limiti precisi per il mercato e, sebbene Pellegrini abbia qualità apprezzate, i nerazzurri non sembrano disposti a fare investimenti su un giocatore con il suo stipendio. L’Inter ha preferito indirizzare le proprie risorse verso giovani talenti da valorizzare. Pellegrini, quindi, non sembra destinato a diventare un nuovo rinforzo per l’Inter.

