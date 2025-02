Inter: e se il nuovo Lautaro non fosse Castro? Occhio al profilo che sta brillando in Serie B

I nerazzurri potrebbero valutare l’innesto del grande bomber della Serie cadetta ma non mancano i dubbi.

L’attacco dell’Inter sta diventando sempre più un nodo cruciale da sciogliere per Simone Inzaghi. Nonostante l’importanza di Lautaro Martinez e Marcus Thuram, le soluzioni alle loro spalle non stanno rendendo come ci si aspettava. La mancanza di una vera alternativa in grado di dare una spinta alla squadra sta condizionando il rendimento dei nerazzurri, che continuano a faticare a trovare la via del gol con regolarità. Nessuno si aspettava che Taremi avesse segnato così pochi gol a questo punto della stagione: l’Inter è pronta anche a mosse forti. Il club è consapevole della necessità di rinforzare questo reparto per affrontare al meglio le sfide future.

Il futuro di Arnautovic e Correa: spazio ai giovani?

L’Inter sta guardando con attenzione al futuro e la direzione presa sembra orientata a investire su giovani talenti, con l’obiettivo di evitare di pesare troppo sul monte ingaggi. Le partenze di Marko Arnautovic e Joaquin Correa sono già scritte: entrambi sono in scadenza di contratto a fine stagione e i loro vincoli non saranno rinnovati. Questa apre spazio per nuovi acquisti, con l’Inter che ha messo nel mirino diversi giovani profili da far crescere, ma senza rinunciare a fare un salto di qualità immediato in attacco.

Il profilo che stuzzica l’Inter

Come riporta Inter Live, un nome che sta circolando con insistenza nelle ultime settimane è quello di Cristian Shpendi, attaccante del Cesena che sta dominando la Serie B. Con 10 gol e 1 assist in 20 partite, il giovane attaccante sta attirando l’attenzione degli osservatori nerazzurri, grazie a un gioco che richiama quello di Lautaro Martinez per la sua abilità nel posizionarsi nell’area di rigore e la sua freddezza sotto porta. Shpendi è stato proposto all’Inter come potenziale rinforzo per la prossima stagione, ma al momento rimane una possibilità da valutare. Sebbene il club stia cercando profili più pronti, come Jonathan David, che però ha richieste altissime in termini di stipendio, il giovane del Cesena potrebbe essere una soluzione interessante, ma solo se le altre piste dovessero sfumare.

