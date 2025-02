L’Inter vince ma c’è ancora molto che non convince

I nerazzurri si sono riportati ad una sola distanza dal Napoli capolista ma la gara di ieri non ha convinto la critica.

Inter e Fiorentina si sono riaffrontate ieri dopo l’inaspettato 3-0 viola di giovedì scorso: i nerazzurri hanno vinto 2-1 e Lele Adani ha condiviso il suo punto di vista sulla gara nel corso dell’ultima puntata di ‘Viva el Futbol’. Secondo l’ex difensore nerazzurro, la strategia rivelatasi vincente contro l’Inter giovedì scorso, si è però rivelata inefficace nella sfida di ieri: è stato lo spirito dell’avversario a cambiare. La squadra di Inzaghi, invece, pare non aver ripetuto gli errori commessi a Firenze.

L’approccio tattico della Fiorentina ha segnato la differenza

Il punto centrale del discorso di Adani è che la scelta di Palladino di riproporre lo stesso atteggiamento tattico del match giocato in Toscana ha privato la Fiorentina dell’effetto sorpresa. Nonostante la vittoria di giovedì, la squadra non è riuscita a replicare gli stessi risultati contro un’Inter più attenta, che ha saputo soffrire, ma senza perdere lucidità. Adani ha sottolineato come, nonostante qualche difficoltà nell’espressione di gioco, l’Inter non ha avuto bisogno di una partita perfetta per prevalere. L’approccio tattico della Fiorentina, orientato a difendere e ripartire, ha permesso ai nerazzurri di rimanere superiori anche in un match che non è stato particolarmente brillante.

Adani critica l’Inter ma riconosce la sua forza

Per quanto riguarda l’Inter, Adani ha fatto notare come ieri il gioco sia stato lento e condizionato da una certa difficoltà nella trasmissione del pallone. La squadra, al momento, sembra essere priva della brillantezza di un tempo e, secondo Adani, manca anche di dribbling, chiave fondamentale per scardinare le difese avversarie. Nonostante ciò, l’Inter è riuscita comunque a prevalere, grazie a un gol di Marko Arnautovic. La partita, pur non essendo spettacolare, ha confermato che l’Inter, pur attraversando un periodo di incertezze, è comunque una squadra capace di vincere anche nelle difficoltà.

