L’Inter non bada a spese per il nuovo attaccante: l’obiettivo che ha folgorato i dirigenti

I nerazzurri anche in questa stagione si sono scoperti dipendenti dai due attaccanti titolari: i dirigenti stanno già lavorando per risolvere il problema.

L’Inter è in un periodo di stabilità in attacco: Lautaro Martinez e Marcus Thuram a meno di clamorose novità, dovrebbero rimanere al centro del progetto tecnico. Entrambi sono felici di giocare a Milano, dove sono amati dalla società e dai tifosi; in vista del match contro la Juve c’è però da capire come sta il francese. La situazione di Taremi, però, è diversa: la sua prima stagione in nerazzurro è stata finora deludente. L’iraniano non è riuscito a lasciare il segno come ci si aspettava, e il suo rendimento sta facendo discutere. Arnautovic, infine, lascerà l’Inter a giugno, insieme a Joaquin Correa: ad entrambi non verrà rinnovato il contratto in scadenza nel 2025.

La nuova strategia per l’attacco

In vista della sessione di mercato estiva, l’Inter ha già individuato alcuni nomi per rinforzare il reparto offensivo. Il profilo che ha catturato maggiormente l’attenzione dei dirigenti nerazzurri è quello di Santiago Castro, attaccante del Bologna. Il giovane argentino, classe 2004, sta vivendo una bella stagione come testimoniano gli 8 gol ed i 7 assist realizzati in Serie A: molti lo paragonano a Lautaro per il suo modo di giocare. Castro sa muoversi dentro e fuori dall’area con grande tecnica, forza e intelligenza tattica, qualità che lo rendono un attaccante completo e adatto al gioco dell’Inter.

La possibile svolta con Castro

La società di Milano lo ha monitorato anche prima che lo comprasse il Bologna e, secondo Calciomercato.it, è pronta a fare un’offerta concreta che si aggira intorno ai 30 milioni di euro. L’Inter potrebbe anticipare l’affondo su Santiago Castro sfruttando la finestra di mercato speciale di giugno, che va dal primo al 10 del mese, promossa dalla FIFA per il Mondiale per club. Castro potrebbe essere la scelta ideale, un giovane con un potenziale enorme e con un’esperienza già matura in Serie A.

