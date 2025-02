Inter trasformata dopo Firenze: cosa è successo davvero?

Dopo la sconfitta di Firenze, l’Inter ha reagito con una rabbia incontenibile conquistando la vittoria al termine di una gara molto tesa.

L’Inter ha risposto con forza alla sconfitta subita pochi giorni prima sempre contro la Fiorentina; in realtà senza quanto accaduto nei momenti successivi a quella gara, è possibile che non ci sarebbe stata neanche la reazione di ieri. San Siro ha assistito a una prestazione intensa, con i nerazzurri che hanno attaccato senza sosta, costringendo i viola nella propria metà campo. L’atteggiamento dei campioni d’Italia è stato quello di una squadra determinata a riprendersi ciò che aveva perso, con una spinta offensiva incessante. Le occasioni create sono state numerose, segno di una squadra che ha saputo reagire con orgoglio. Al netto del risultato, però, la partita non è stata priva di episodi controversi, capaci di accendere il dibattito nel giorno successivo alla sfida.

Gol irregolare e caos arbitrale

Nonostante il netto predominio nerazzurro, la vittoria è stata segnata da un episodio destinato a far discutere. Il gol che ha sbloccato la partita è arrivato da un calcio d’angolo che non avrebbe dovuto essere assegnato. La palla, prima di essere messa in corner da Moreno, era uscita di almeno venti centimetri, un dettaglio evidente dalle immagini televisive. Un errore clamoroso che non poteva essere corretto mediante l’intervento del Var. Il protocollo ha impedito la correzione di una svista che ha inevitabilmente influenzato l’andamento della gara.

Un’Inter diversa rispetto all’andata

Ma torniamo al campo: a Firenze, la Fiorentina aveva dominato la gara sfruttando l’organizzazione tattica e le ripartenze. Al contrario, a San Siro, la squadra di Palladino ha sofferto fin da subito la pressione nerazzurra, faticando a trovare sbocchi offensivi. L’Inter, scottata dalla precedente sconfitta, ha mostrato un atteggiamento completamente diverso, con una carica emotiva palpabile già dai primi minuti. Come evidenzia il Corriere dello Sport, Inzaghi ha vissuto il match con grande tensione, la stessa che probabilmente ha “invaso” Appiano Gentile nei giorni tra la prima e la seconda partita, trasmettendo ai suoi giocatori un’energia che si è tradotta in una prestazione dominante. L’aggressività e il ritmo imposti hanno reso difficile per la Fiorentina esprimere il proprio gioco, impedendole di sfruttare le ripartenze come accaduto pochi giorni prima.

