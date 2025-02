Inter: occhio ad un’ipotesi clamorosa di scambio con la Fiorentina

Il mercato estivo dell’Inter potrebbe riservare una sorpresa clamorosa. Tra scambi e strategie, ecco cosa potrebbe accadere.

La prossima finestra di mercato estiva si preannuncia molto importante per l’Inter. Il club è intenzionato a salutare Marko Arnautovic e Joaquin Correa, entrambi in scadenza il prossimo 30 giugno considerato il loro rendimento deludente. Ma le sorprese non finiscono qui: anche il futuro di Mehdi Taremi, ancora in fase di adattamento, potrebbe essere messo in discussione.

Moise Kean: il colpo in attacco

La vera attenzione del club, come riporta Inter Live, si concentra su un nome che fa brillare gli occhi: Moise Kean. Il bomber italiano, protagonista di una stagione straordinaria con la Fiorentina, potrebbe essere l’uomo giusto per rinforzare la linea offensiva nerazzurra. Kean rappresenterebbe l’alternativa ideale a Lautaro Martinez e Marcus Thuram nella stagione 2025/26, e il suo profilo giovane e italiano si allinea perfettamente alla strategia di mercato del club nerazzurro. In più, la proprietà Oaktree spinge per rinforzi con prospettive future, e Kean incarna tutto ciò che l’Inter sta cercando.

Scambio strategico per abbassare il prezzo

Per concretizzare il trasferimento di Kean, Marotta potrebbe optare per una strategia intelligente: uno scambio che possa abbassare le richieste della Fiorentina. La squadra viola, infatti, non ha intenzione di cedere facilmente il suo gioiello e lo valuta intorno ai 35 milioni di euro. In questo contesto, Kristjan Asllani, centrocampista dell’Inter, potrebbe diventare una pedina fondamentale. Non ritenuto prioritario da Inzaghi, l’albanese potrebbe facilitare la trattativa. La Fiorentina, alla ricerca di un regista con le qualità dell’ex Empoli, potrebbe vedere in lui un’opportunità. Un’operazione che soddisferebbe anche le esigenze economiche dell’Inter, considerando la differenza di ingaggio tra Kean e Asllani. Con Taremi in uscita, l’Inter potrebbe liberarsi di un altro ingaggio pesante, portando Kean a Milano come il rinforzo offensivo per la prossima stagione.

