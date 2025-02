Lautaro in partenza? L’Inter pensa a due big per sostituirlo

L’Inter potrebbe trovarsi di fronte a una decisione clamorosa. Un’offerta da capogiro per Lautaro potrebbe stravolgere i piani del mercato nerazzurro.

La situazione di Lautaro Martinez all’Inter, dopo il rinnovo fino al 2029 con un adeguamento dell’ingaggio, sembrava ormai delineata. L’attaccante argentino, infatti, ha consolidato il suo legame con il club, la città di Milano e la tifoseria nerazzurra. Recentemente, ha superato il record di Nyers, diventando il miglior marcatore straniero della storia dell’Inter. Ma il mercato è sempre imprevedibile e alla cifra giusta nessun giocatore è davvero incedibile. Un aggiornamento che ha scosso il mondo calcistico riguarda un’offerta che potrebbe arrivare a breve: l’Arsenal è pronto a mettere sul piatto 100 milioni di sterline, pari a circa 120 milioni di euro, più bonus per il “Toro” Martinez. L’Inter da tempo è alla ricerca di “nuovi Lautaro” e tra questi non c’è solo Santiago Castro del Bologna.

Arsenal e le ambizioni per Lautaro, cosa succede ora?

Mikel Arteta cova il sogno di vincere la Premier League, traguardo che ai Gunners manca dalla stagione 2003-04, e per questo starebbe pensando ad un possibile investimento importante. A causa della difficoltà nel trovare un centravanti nel mercato di gennaio, i londinesi sono ora pronti a fare una mossa concreta per l’attaccante nerazzurro. In casa Inter, questa possibile cessione sarebbe un duro colpo, ma porterebbe con sé anche una serie di riflessioni sul futuro del reparto offensivo.

Le alternative per l’Inter

Come riporta Inter Live, la dirigenza nerazzurra ha già individuato alcune soluzioni per sostituirlo. Una di queste porta al già citato “Torito” Santiago Castro del Bologna, giovane talento che sta sorprendendo dopo una stagione di adattamento. La valutazione per il suo cartellino si aggira tra i 30 e i 35 milioni di euro. Ma l’Inter potrebbe anche investire su nomi di grande livello come Gonçalo Ramos e Darwin Nunez. Entrambi hanno un passato importante con il Benfica, ma non sono riusciti a imporsi con le maglie rispettivamente di PSG e Liverpool.

