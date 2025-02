Inter ancora in ansia per i tre acciaccati

Problemi in attacco per Inzaghi a pochi giorni dalla sfida contro la Juventus: Thuram e Arnautovic in bilico, aggiornamenti anche su Bastoni.

Le condizioni di Marcus Thuram e Marko Arnautovic restano al centro dell’attenzione in casa nerazzurra. I due attaccanti hanno lasciato il campo anzitempo nella vittoria contro la Fiorentina a causa di problemi fisici che destano qualche preoccupazione. Thuram ha accusato un fastidio alla caviglia sinistra dopo un contrasto, mentre Arnautovic, subentrato al suo posto, ha deciso il match prima di fermarsi per un dolore all’adduttore. Oggi ad Appiano Gentile lo staff medico dell’Inter valuterà la situazione di entrambi, cercando di capire se potranno essere disponibili per la sfida contro la Juventus; è quanto riporta la Gazzetta dello Sport.

Speranze per Thuram, dubbi su Arnautovic

Il colpo subìto da Thuram si aggiunge agli acciacchi accusati nei giorni precedenti alla gara, che avevano già limitato il suo rendimento in allenamento. La speranza dello staff nerazzurro è che si tratti soltanto di una questione di gestione del dolore, permettendogli di recuperare in tempo utile. Per Arnautovic, invece, la situazione appare più delicata: il fastidio all’adduttore potrebbe costringerlo a uno stop forzato. Le prossime ore saranno decisive per capire se Simone Inzaghi potrà contare su almeno uno dei due attaccanti in vista della trasferta di Torino.

Bastoni, Dimarco e Dumfries pronti per la Juve

Se l’attacco resta un’incognita, la difesa e le corsie laterali offrono segnali positivi. Alessandro Bastoni, uscito nella ripresa con del ghiaccio sulla coscia, non ha riportato problemi rilevanti e sarà regolarmente a disposizione. Denzel Dumfries tornerà dalla squalifica, mentre Federico Dimarco, costretto a saltare la Fiorentina per un’influenza, ha smaltito i sintomi e riprenderà oggi il lavoro con il gruppo. Inzaghi ritrova così pedine fondamentali per affrontare una Juventus rinfrancata dalla vittoria di ieri per 2-1 contro il PSV Eindhoven ai playoff di Champions League.

