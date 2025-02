Inzaghi: la svolta inaspettata che scuote l’Inter

Sembrava solo una vittoria come le altre, ma dietro il successo dell’Inter c’è un dettaglio che potrebbe cambiare il futuro della squadra.

Serviva una scossa e l’allenatore nerazzurro ha saputo darla nel modo più intenso possibile. Durante la vittoria sulla Fiorentina, che ha riportato l’Inter a un passo dalla vetta, il tecnico non si è limitato a osservare dalla panchina, ma è stato parte attiva della battaglia: un atteggiamento forse anche discutibile che ha fatto e sta facendo discutere molto. I giocatori in campo, da Lautaro a Barella fino ad Acerbi, hanno mostrato un’energia straordinaria, ma lo stesso si può dire di Inzaghi, incontenibile in ogni momento della partita. La Gazzetta dello Sport fa notare che ha risposto alle proteste avversarie, ha caricato la curva nei frangenti più delicati e ha esultato con forza alla fine del match, arrivando anche a un confronto acceso con Pavard dopo un errore del difensore francese. L’Inter ha vinto sfruttando anche la tensione e l’adrenalina, un aspetto che l’allenatore ha saputo gestire nel migliore dei modi.

Un comunicatore che sa gestire la pressione

La forza di Inzaghi non si limita alla gestione emotiva del gruppo, ma emerge anche nel modo in cui affronta la comunicazione. Dopo il ko di Firenze, ha scelto di spostare l’attenzione su di sé, assumendosi la piena responsabilità della sconfitta. Un atteggiamento ribadito anche dopo la vittoria contro la Fiorentina: «Sono stato contento del fatto che tutti se la siano presa con me e non con i miei ragazzi». Oltre a questo, ha mostrato grande personalità nelle risposte alle polemiche arbitrali: senza mezzi termini, ha respinto le lamentele della Fiorentina sul rigore. Una fermezza che si riflette anche nel duello dialettico con Antonio Conte, un confronto che arricchisce ancora di più la sfida scudetto.

Un Inzaghi tra Mourinho e Conte

La capacità di gestire la tensione, la comunicazione e il rapporto con i giocatori porta Inzaghi sempre più vicino a due allenatori che hanno scritto pagine importanti nella storia recente del calcio italiano: José Mourinho e Antonio Conte. Come il primo, sta costruendo un legame emotivo fortissimo con l’ambiente, diventando il punto di riferimento per squadra e tifosi. Come il secondo, non si tira indietro quando si tratta di rispondere alle critiche e di affrontare i rivali a viso aperto. La sfida per lo scudetto è totale, dentro e fuori dal campo, e l’allenatore dell’Inter si sta dimostrando pronto a reggerla su tutti i fronti.

