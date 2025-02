L’Inter trova un protagonista inatteso: è lui l’uomo destinato a riscrivere la lotta Scudetto e la concorrenza interna?

Dopo mesi di attesa e relativamente poche opportunità, c’è un giocatore che sembra pronto a diventare protagonista.

Da quando la triade titolare di centrocampo dell’Inter si è stabilita, la concorrenza per i ruoli si è fatta intensa. Asllani e Frattesi hanno affrontato questa sfida, ma anche Piotr Zielinski, l’ultimo arrivato, ha trovato difficile guadagnarsi un posto fisso nel cuore del gioco nerazzurro. Il centrocampista polacco ha faticato più del previsto nel trovare il giusto spazio nel sistema di gioco di Simone Inzaghi, ma l’ultima gara contro la Fiorentina ha mostrato segnali positivi. L’ex Napoli si è trovato a sostituire un Hakan Çalhanoglu ancora lontano dalla forma ideale, e ha avuto un impatto immediato sul match. Entrato in una posizione che non gradisce molto, è comunque riuscito ad incidere positivamente, cosa che Inzaghi ha apprezzato moltissimo.

Un riscatto possibile per Zielinski

La prestazione contro la Fiorentina, secondo il Corriere dello Sport, ha rafforzato la speranza che Zielinski possa diventare un fattore decisivo per il finale di stagione dell’Inter. In un periodo in cui ogni partita conta, il centrocampista polacco ha finalmente trovato la giusta occasione per rilanciarsi. L’incontro del 2 marzo contro il Napoli, la sua ex squadra, si profila come un banco di prova fondamentale. Dopo il trasferimento a parametro zero in estate, Zielinski sogna di aggiungere un secondo scudetto alla sua carriera, ma dovrà affrontare il club che gli ha regalato il primo titolo. Il match al Maradona non sarà facile, soprattutto per lui, che avrà l’opportunità di tornare in campo da avversario. Il ricordo dell’andata, in cui ha giocato solo otto minuti, è ancora fresco, ma la voglia di dimostrare il suo valore è più forte che mai.

Zielinski e la sfida con la Juve: un’occasione da non perdere

Il prossimo appuntamento con la Juventus, domenica sera a Torino, potrebbe rivelarsi un altro snodo cruciale per Zielinski. Dopo aver segnato una doppietta contro i bianconeri all’andata, l’Inter ha bisogno della sua personalità per confermare quanto di buono fatto vedere nella seconda metà della stagione. La sua gestione della palla contro la Fiorentina è stata impeccabile, e se riuscirà a essere decisivo anche in fase offensiva, potrà dare una svolta decisiva alla sua stagione.

