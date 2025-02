Inter: quella che era la tua arma, ti si è ritorta contro

Quello che era un punto di forza sta diventando una debolezza: l’aspetto che l’Inter deve curare per tornare al top.

La stagione nerazzurra prosegue lungo un cammino denso di ostacoli, ma anche di conferme. Il gruppo di Simone Inzaghi si trova nelle posizioni di vertice in campionato, anche se c’è da lottare punto a punto col Napoli ed in Europa ha dimostrato di poter competere con le migliori, conquistando un posto negli ottavi con un rendimento da protagonista nella prima fase della Champions League. Anche in Coppa Italia la squadra ha mantenuto le proprie ambizioni, preparando l’assalto alle semifinali con un obiettivo chiaro: restare in corsa su tutti i fronti senza perdere lucidità nei momenti decisivi. Il tutto è possibile con una rosa extra large che però non sempre dà le risposte giuste.

Il duello con il Milan cambia volto

La Gazzetta dello Sport sottolinea però una sorta di paradosso che sta condizionando la stagione dell’Inter. Se in passato nei derby la vittoria era praticamente una certezza per i nerazzurri, qualcosa sembra essersi incrinato. Gli scontri diretti col Milan hanno assunto un peso psicologico sempre più rilevante, mettendo a nudo qualche vulnerabilità della squadra di Inzaghi. La rete di Stefan de Vrij nell’ultimo confronto potrebbe però aver segnato uno spartiacque: prima di questa, il Milan sembrava un ostacolo quasi insormontabile.

Un’Inter che si nutre di tensione

Nel percorso di crescita della squadra, l’aspetto mentale sta diventando un fattore determinante. Se un tempo l’Inter sembrava soffrire la pressione nei momenti cruciali, ora è proprio nei frangenti più intensi che trova nuove energie. La tensione, invece di diventare un limite, si trasforma in uno stimolo per superare ogni ostacolo. Il calendario propone sfide decisive su più fronti: c’è la concreta possibilità di ritrovare i rossoneri sia in Coppa Italia che in Champions League.

