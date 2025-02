Polemiche, corner e Var: la corsa Scudetto di Inzaghi e Conte

Un angolo contestato, dichiarazioni infuocate e una rivalità che cresce: Inter-Napoli è un duello senza esclusione di colpi.

Lunedì sera, l’Inter ha vinto una gara molto importante (e contrassegnata da polemiche infinite) che le ha permesso di rosicchiare 2 punti al Napoli capolista. Tuttosport coglie la palla al balzo per ricostruire come i tecnici di Inter e Napoli stanno affrontando, sopratutto dialetticamente, la corsa Scudetto che vede coinvolte le loro squadre. Conte si sarà sicuramente trovato a riflettere davanti alla tv quando l’Inter ha trovato il vantaggio con un gol su calcio d’angolo che non avrebbe dovuto essere assegnato. Il tecnico del Napoli, già impegnato in una polemica riguardo a un rigore assegnato e poi fallito da Calhanoglu nel match di San Siro, aveva sollevato dubbi sul protocollo del Var lo scorso 10 novembre. La sua uscita, che aveva generato malumore tra i nerazzurri, aveva come obiettivo quello di alzare la pressione sulla rivale principale per lo scudetto, mettendo in discussione l’efficacia della tecnologia nei casi controversi.

La diplomazia di Marotta e la risposta del Napoli

Il presidente dell’Inter, Marotta, non si era lasciato coinvolgere dalle polemiche, rispondendo con toni diplomati. In una dichiarazione successiva, aveva sottolineato come la tecnologia avesse migliorato la gestione delle situazioni difficili, riducendo gli errori. In merito alla polemica sollevata da Conte, Marotta aveva riconosciuto l’intelligenza del collega napoletano come comunicatore, ma aveva anche ribadito di ritenere giusto il rigore assegnato a favore dell’Inter. Nonostante le divergenze, la tensione tra Milano e Napoli è continuata ad alimentarsi nelle settimane successive, con i due allenatori impegnati in un continuo scambio di opinioni sulla corsa scudetto.

Conte e Inzaghi, scudetto e ambizioni contrapposte

Dopo la partita contro l’Udinese, Conte ha sottolineato che l’Inter, campione in carica e protagonista in Champions League, è una “signora squadra”. A suo avviso, il Napoli deve concentrarsi sulla zona Champions e non giocarsi lo Scudetto con l’Inter. Inzaghi, dal canto suo, aveva risposto con fermezza dopo la vittoria contro la Fiorentina, ribadendo come l’Inter lotti su più fronti, a differenza della squadra del rivale, e come lo Scudetto sia l’obiettivo primario.

