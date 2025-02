Inter: l’ultima vittoria nasconde un dettaglio sfuggito ai più

L’Inter batte la Fiorentina dopo il tremendo KO di giovedì scorso: un successo che sembra ordinario, ma che ha qualcosa di nascosto.

La vittoria dell’Inter contro la Fiorentina ha un sapore speciale, non solo per il risultato ottenuto, ma per come la squadra ha affrontato l’impegno. La squadra ha mostrato una carica emotiva che le ha permesso di dominare fin dall’inizio, senza concedere spazio agli avversari. La Fiorentina, quarta in classifica, ha ceduto sotto l’assalto dell’Inter, che ha segnato subito e non ha più lasciato scampo. Ma dietro questo successo c’è qualcosa di più, un dettaglio che potrebbe avere un impatto molto più grande per il proseguo della stagione: è quanto evidenzia il giornalista Giuseppe Pastore al podcast Fontana di Trevi.

L’aspetto che fa la differenza nell’Inter di Inzaghi

A fare la differenza nella vittoria contro la Fiorentina sono state le riserve. L’Inter ha dimostrato che non solo i titolari, ma anche chi solitamente gioca meno, può essere determinante. Inzaghi ha sempre sottolineato l’importanza di avere 18-19 giocatori pronti a dare il massimo, e la prestazione delle riserve contro la Fiorentina ha mostrato quanto questa filosofia stia funzionando. Ma c’è un altro aspetto fondamentale: la capacità di questi giocatori di essere protagonisti in momenti cruciali potrebbe rivelarsi un fattore decisivo in vista degli impegni futuri.

L’Inter è pronta a lottare su tutti i fronti grazie alla profondità della rosa

Pastore sottolinea l’impatto molto positivo di tre giocatori in particolare: Arnautovic, Zielinski e Zalewski. Questi hanno dato un contributo decisivo, confermando che il valore della rosa non dipende solo da chi parte titolare. Un’altra fotografia è anche quanto fatto da Moise Kean: ha brillato giovedì scorso, ma è stato limitato tantissimo da Acerbi lunedì. La vittoria contro la Fiorentina è un segnale importante: l’Inter non si ferma ai titolari, ma ha una squadra che sa affrontare ogni difficoltà. In realtà prima di lunedì non erano pochi a sostenere il contrario sulla scia del 3-0 di Firenze.

