C’è un giocatore ad Appiano Gentile che non ha convinto per niente la dirigenza di casa Inter: ecco di chi si tratta e cosa può succedere

Il piano tattico dell’Inter ha visto delle modifiche con il Verona, includendo una difesa a quattro e posizionando Sanchez come trequartista. Tuttavia, è necessario più che mai un impulso offensivo dietro a Lautaro e Thuram.

Nonostante Arnautovic abbia ricevuto il supporto pubblico di Calhanoglu, il suo rendimento finora è stato deludente. In particolare, la delusione maggiore della stagione risponde al nome di Alexis Sanchez, il quale, nonostante non abbia convinto a Milano, gode ancora di qualche sponsoraggio in patria.

L’articolo Inter, la rivelazione di Gazzetta: quel giocatore non ha convinto nessuno ad Appiano proviene da Inter News 24.

