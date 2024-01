L’Inter si gode la vetta della classifica di Serie A alla 19^ giornata, ma il pericolo della Juve è sempre in agguato: le ultime

Il 4 febbraio si svolgerà a San Siro la decisiva sfida scudetto tra Inter e Juve. L’atmosfera è carica di tensione, con controversie, frecciate e strategie divergenti tra le due squadre.

Prima di questo confronto epico, l’Inter affronterà due impegnative trasferte a Monza e Firenze. Al contempo, la Juve avrà un calendario più agevole, con partite contro Sassuolo ed Empoli allo Stadium, intervallate da un viaggio a Reggio Emilia.

Nonostante i bianconeri giochino una partita in più, potrebbero comunque conquistare il vantaggio in classifica. La Supercoppa in Arabia complicherà ulteriormente la situazione per l’Inter.

I nerazzurri dovrnno affrontare un cambiamento mentale se si troveranno temporaneamente dietro dopo la trasferta in Arabia. Inzaghi sta preparando la squadra sia psicologicamente che fisicamente, con un programma specifico per garantire brillantezza nelle prossime sfide, inclusa la Supercoppa.

La vittoria in questa competizione potrebbe aumentare l’entusiasmo, fondamentale sia nel campionato contro la Juve che negli ottavi di Champions contro l’Atletico. Il calendario prevede sfide chiave, tra cui la doppia partita con l’Atletico, ma l’Inter punta a mantenere l’obiettivo europeo oltre alla caccia al secondo trofeo consecutivo in Supercoppa. Inzaghi sta gestendo attentamente la preparazione psico-fisica, con l’obiettivo di superare i tradizionali mesi difficili di gennaio e febbraio e emergere con forza in primavera.A ricordarlo è La Gazzetta dello Sport.

L’articolo Inter, retroscena Inzaghi: a gennaio si aspetta il sorpasso della Juve! Ma ha un piano per scudetto e coppe proviene da Inter News 24.

