Inter e Lipsia sono agli antipodi per rendimento in Champions League con i tedeschi che vanno meglio in campionato rispetto ai disastri europei ma c’è un rischio. Nel panorama calcistico europeo, due realtà opposte si affronteranno sul terreno di gioco di San Siro questa sera, delineando un contrasto marcato tra l’impenetrabilità difensiva dell’Inter e l’attuale difficoltà del Lipsia di far valere le proprie credenziali in Champions League. Il match si presenta come una sfida tra due compagni in situazioni di classifica agli antipodi con l’Inter stabilmente in zona qualificazione diretta ed un Lipsia fino ad ora a bocca asciutta. L’Inter e la sfida tedesca La squadra nerazzurra, guidata da Simone Inzaghi, si appresta a giocare una partita cruciale per il prosieguo del proprio cammino europeo. Con il mirino puntato sulla qualificazione agli ottavi di finale, l’Inter mira a consolidare il proprio percorso in Champions con una vittoria che, oltre a […]

