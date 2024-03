L’Inter prepara la festa scudetto: l’area marketing starebbe già pianificando tutto nei minimi dettagli per creare un momento importante

Secondo quanto raccolto da La Gazzetta dello Sport, l’area marketing della società avrebbe iniziato ad accennare i primi pensieri sul come organizzare la potenziale festa scudetto. Come riporta il quotidiano quest’oggi infatti, la scuderia nerazzurra dovrà vivere per l’occasione una giornata indimenticabile. Si ipotizzano allora attività dedicate in più parti di Milano, con relative campagne pubblicitarie faraoniche in ogni angolo della città.

