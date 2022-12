L’agente di Francesco Acerbi nella società P&P, Andrea Pastorello parla a TMW dell’arrivo del suo assistito all’Inter.

Sono queste le parole di Andrea Pastorello, che su TMW parla dell’arrivo di Francesco Acerbi all’Inter durante l’estate: “Il punto di partenza era un rinnovo arrivato dopo una stagione importante sua e della Lazio. Poi ci sono stati alcuni episodi con la tifoseria che hanno creato le prime crepe, ma a fare la differenza è stato soprattutto l’arrivo alla Lazio di Romagnoli. Ci sono state delle situazioni tecniche che hanno favorito il suo addio.“

Conclude così l’agente: “Dall’altro lato l’Inter aveva estrema necessità di un difensore centrale come ha confermato anche il campo: oggi è un elemento fondamentale nello scacchiere di Inzaghi. Quindi s’è aperta questa opportunità nata per una esigenza tecnica e la trattativa è andata avanti nonostante l’oggettiva difficoltà nel mettere in piedi questa operazione. Non è un caso che quest’affare si sia chiuso l’ultimo giorno di mercato“.

