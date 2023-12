I nerazzurri hanno fatto la loro scelta, come ammesso pubblicamente da quasi tutte le componenti del club in avvio di stagione.

Ieri sera per l’Inter c’è stata la cena di Natale ed è stata l’occasione per qualche dichiarazione pubblica. Steven Zhang non ha partecipato ma ha fatto recapitare un videomessaggio che conteneva la frase cardine: “L’Inter è dove deve essere. Abbiamo un sogno, la seconda stella. E lavoriamo per realizzarlo“.

L’indizio

Secondo la Gazzetta dello Sport è l’ennesima conferma del fatto che il 100% delle energie e dei pensieri del club sono sulla vittoria del campionato. L’obiettivo è chiaro: la rosea sottolinea anche che delle 6 gare di Champions League disputate, Inzaghi ha schierato la formazione tipo solamente in una occasione, nella gara casalinga contro il Benfica. Dritti verso la seconda stella, d’altronde il ricordo dello Scudetto perso ormai 2 stagioni fa è ancora piuttosto vivo nonostante nelle due semifinali di Champions i nerazzurri abbiano stracciato il Milan, trionfatore della Serie A 2021/22.

Priorità assoluta

Quindi delle 3 gare di questa settimana, le più importanti sono le 2 di campionato: i nerazzurri tra l’altro hanno anche un giorno in più rispetto alla Lazio, avversaria di domenica prossima, ma Inzaghi è voluto andare sul sicuro facendo riposare Barella, Lautaro e Bastoni contro la Real Sociedad. Insomma una volta raggiunta la qualificazione agli ottavi, si è scelto di dare ancora più priorità al campionato; un’altra riprova, se ce ne fosse ancora bisogno, è la permanenza in campo di Lautaro Martinez fino alla fine di Inter-Udinese, match col risultato in ghiaccio almeno dal 44′ del primo tempo, minuto del 3-0.

L’articolo Inter: la via è tracciata, dritti verso lo Scudetto, lo dicono tanti indizi proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG