Fabio Depaoli, terzino della Sampdoria, ha parlato a Cronache di Spogliatoio del momento della formazione allenata da Andrea Pirlo.

PAROLE – «Siamo partiti male c’è stato un cambiamento radicale della società, bisognava tornare a far incastrare tutti i meccanismi. Siamo riusciti a ritrovare continuità, consapevolezza e voglia di giocare ogni partita per provare a vincerla. Il sogno è tornare in Serie A con la Sampdoria e restarci il più a lungo possibile. Perché io qui sto bene, come la mia famiglia. Nella scelta di rimanere a Genova quest’anno ha influito tanto il mister, ma anche la società che mi ha fatto un rinnovo lungo. Ho deciso di rimanere pur avendo delle offerte dalla Serie A, il progetto che mi è stato proposto è convincente. Il blasone di un club come la Samp sicuramente ha influito nella mia decisione. Con il mister c’è un rapporto speciale, mi ha fortemente voluto tenere qui e per questo lo ringrazio ogni volta che posso. Non importa se mi schiera esterno d’attacco o terzino, cerco sempre di ripagare in campo la fiducia che mi dà».

