Christian Bucchi, ex allenatore di Samuele Ricci ai tempi dell’Empoli, ha parlato delle qualità del centrocampista del Torino

PAROLE – «Ci sono giocatori che hanno ricevuto doni da madre natura, il granata ha avuto quello di un carattere fuori dal comune. Non sono sorpreso che sia arrivato così in alto, con il patron e Accardi l’avevamo puntato quando era nelle giovanili. Per personalità e dedicazione al lavoro era maturo già allora. Non era un ragazzino che si allenava con i grandi, aveva un atteggiamento da grande. E’ sempre stato quello più pronto. Dopo la sfida con il Cittadella ha cominciato a giocare titolare e ha aperto il suo ciclo».

