L’assist di Kristjan Asllani per Lautaro Martinez in Lecce-Inter è un capolavoro, ecco la clip dell’incredibile azione, video fantastico

Qualche rara volta nel mondo del calcio l’assist per il gol risulta perfino più bello del gol stesso. Questo, potrebbe essere il caso dell’incredibile invenezione di Kristjan Asllani nella giornata di ieri e che ha innescato la rete di Lautaro Martinez in Lecce-Inter. Sul proprio profilo X (ex Twitter) il club nerazzurro ha proposto l’azione nell’ultimo incontro di Serie A. Ecco il video.

INTER – «Invenzione d’esterno di Asllani, Lautaro freddissimo»

L’articolo Inter, l’assist di Asllani per Lautaro fa impazzire i fan: spunta la clip – VIDEO proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG