Il telecronista Riccardo Trevisani sostiene che i nerazzurri vincendo contro i bergamaschi si assicurerebbero una fetta importante di Scudetto.

L’Inter ha vinto anche a Lecce su un campo difficile e con una formazione fortemente rimaneggiata per dare riposo a diversi titolari. Ecco perché quella di ieri va considerata una prova di forza spaventosa, anche più di quello che dice il punteggio di 4-0.

La convinzione

Riccardo Trevisani a SportMediaset celebra il grande momento dell’Inter sostenendo che la gara di dopodomani è praticamente decisiva: “Per me il match ball scudetto per l’Inter è la sfida di mercoledì con l’Atalanta, a tre giorni da quella di ieri vinta con tante alternative a tanta facilità”.

Marko Arnautovic

Sulla gara di ieri

“L’Inter è riuscita a dominare il Lecce che ok ha fatto 4 punti nelle ultime 9 però l’Inter ha dato un senso di forza impressionante e lo ha fatto anche con le riserve, cosa che non succede a nessuna squadra e non è riuscita a farla nemmeno l’Inter a Lisbona ad inizio anno”.

Crescita anche nelle seconde linee

“Ora ha raggiunto talmente forza mentale, atletica, tattica e fisica che può fare anche turnover. L’Atalanta è formidabile, se l’Inter riesce a battere anche l’Atalanta con +12 sulla Juve… fa impressione già così”.

Verso nuovi record

“L’Inter sta mediando a quota 100, una quota vicina alla Juve di Conte, superiore a quella del Napoli dell’anno scorso. Quando leggi +12 a 12 giornate dalla fine, una squadra così forte lo scudetto non lo perde più. Però l’Atalanta è scomodissima”.

