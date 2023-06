Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter, ha parlato della finale di Champions League persa contro il Manchester City

Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter, ha parlato della finale contro il Manchester City tramite il suo profilo Instagram.

PAROLE – «Fa male, molto male. La delusione per non aver riportato la coppa a casa è grande. Abbiamo fatto tutto il possibile per potervi regalare questa gioia, soprattutto a voi tifosi che siete sempre al nostro fianco. Sono molto orgoglioso di questa squadra, perchè nonostante le difficoltà e i momenti negativi di questa stagione abbiamo sempre continuato a lavorare intensamente ed in silenzio per raggiungere gl’obbiettivi e per portare l’Inter più in alto possibile dove merita di stare, come insegna la sua grande storia. Vi garantisco, ce l’abbiamo messa tutta. Torneremo più forti. Grazie ragazzi. Grazie staff. Grazie tifosi. Grazie Inter. Lautaro».

