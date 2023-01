Ecco le parole di Lautaro Martinez, il giocatore dell’Inter parla a Inter Media House, così dice l’argentino.

Sono queste le parole di Lautaro Martinez, l’argentino parla a Inter Media House: “Ho imparato tanto, perché non ho fatto il Mondiale che volevo però Julian Alvarez ha fatto meglio di me e sono contento per lui. Da fuori ho sempre cercato di dare il massimo per migliorarlo in allenamento. E’ bello avere compagni che fanno così bene, così uno impara.“

Conclude l’attaccante dell’Inter: “Ci sono tantissime immagini che mi porto dietro, in questo mese abbiamo vissuto tantissime cose belle. Anche la prima partita persa contro l’Arabia Saudita ha fatto venir fuori la forza del gruppo; ci stavamo preparando da tanto tempo. Poi vivere questi momenti con la famiglia è fantastico, ho portato anche mio padre, mio fratello, mia figlia e la famiglia di mia moglie. Una felicità completa.“

