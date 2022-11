Sono queste le parole di Lautaro Martinez con l’Argentina che parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Messico.

Ecco le parole di Lautaro Martinez giocatore dell’Inter che ha parlato in conferenza stampa alla vigilia contro il Messico, così l’argentino: “Eravamo tristi, feriti per come è andata la partita con l’Arabia Saudita. Ma ai Mondiali non c’è tempo di pensare, ora dovremo affrontare un avversario molto tosto. Ci stiamo preparando per questa nuova partita. Per molti di noi è stata la prima partita a un Mondiale, c’era ansia ed entusiasmo. Ma una volta iniziata la partita, ci siamo messi tutto alle spalle. Lo ripeto: abbiamo perso a causa ai nostri errori. Ora siamo positivi.“

Conclude così: “Sarà una finale, dobbiamo vincere. Abbiamo dimostrato di essere forti, domani sarà fondamentale. Non sentiamo la pressione, crediamo nel nostro lavoro. Siamo sereni e fiduciosi che scenderemo in campo per rappresentare al meglio l’Argentina“.

