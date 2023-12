Non dovrebbe essere grave l’infortunio patito dall’attaccante argentino mercoledì in Coppa Italia.

L’Inter perde il suo uomo più rappresentativo ed il suo capocannoniere ma le buone sensazioni di mercoledì sera sono in parte confermate.

Le condizioni

Lautaro Martinez stamattina, come ampiamente previsto, si è sottoposto agli esami strumentali per capire l’entità dell’infortunio muscolare accusato mercoledì sera contro il Bologna in Coppa Italia. La diagnosi è di un risentimento muscolare alla coscia sinistra: secondo Sky Sport il numero 10 ha chiuso il 2023 in anticipo visto che salterà le gare contro Lecce e Genoa ma proverà a recuperare per il match contro l’Hellas Verona dell’Epifania.

Il messaggio

Lo stesso capitano su Instagram ha pubblicato un post in cui esprime le sue sensazioni al momento: “Sono molto dispiaciuto di come è andata la partita di mercoledì sera. La Coppa Italia è una competizione a cui teniamo tanto visto che abbiamo vinto le ultime due edizioni. Avremmo voluto proseguire nel cammino, la squadra ha dato tutto affinché potesse succedere. Ora focus totale sugli altri importantissimi obiettivi rimasti. Dopo 89 presenze di fila purtroppo sono costretto a fermarmi e quindi sono dispiaciuto di non poter aiutare domani i miei compagni, per qualche giorno riposo forzato per recuperare e tornare il prima possibile”.

Verso il Lecce

Inzaghi contro il Lecce domani pomeriggio dovrebbe schierare quindi Arnautovic con Thuram; resta da vedere se Sanchez ce la farà a recuperare per andare in panchina.

