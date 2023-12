Le parole di Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter, dopo la vittoria dei nerazzurri contro la Lazio all’Olimpico

Lautaro Martinez ha parlato ai microfoni di DAZN al triplice fischio del match tra Lazio e Inter. Di seguito le sue parole.

FAMIGLIA NERAZZURRA – «Una grande amicizia anche fuori dal campo, per avere affiatamento in campo. Non parlo solo di Marcus, ma di tutta la squadra. Creare un gruppo ed essere una famiglia è importante e aiuta a raggiungere gli obiettivi. In questi anni stiamo facendo cose importanti, dobbiamo dare continuità a questo».

CAMPIONATO E OBIETTIVI – «Tutto quello che c’è avanti è sempre più difficile. L’inizio di campionato è stato importante, abbiamo dato un grande segnale per noi stessi, superare ostacoli e crescere sotto ogni aspetto, tutti quanti. Questo è importante per lottare tutti insieme per i nostri obiettivi. Quali sono? Vincere tutto».

MATURAZIONE – «Diventare padre, aver formato una famiglia mi ha aiutato a maturare tanto anche dentro al campo».

MONDIALE – «Il Mondiale mi ha lasciato qualcosa in testa di importante e non positivo, perchè la caviglia non mi ha fatto fare il mio lavoro. Non è una scusa, mi sono messo a lavorare per rimediare».

JUVE – «Juve? Noi pensiamo a noi stessi, loro sono un avversario di grande qualità, a volte vince le partite non bene, ma sono comunque lì e noi li rispettiamo».

SORTEGGIO CHAMPIONS – «Qualsiasi squadra va bene. Per vincere dobbiamo farlo con tutti».

