Lautaro Martinez, grazie alla doppietta realizzata oggi in Inter-Lazio, entra in una speciale classifica dei bomber nerazzurri

Con la doppietta realizzata in Inter-Lazio, match vinto dalla squadra di Inzaghi per 3 ad 1 in rimonta, Lautaro Martinez entra in modo indelebile nella storia del club nerazzurro. Eguagliati Vieri e Icardi in una speciale classifica.

3 – Lautaro Martínez è il terzo giocatore dell’Inter a segnare più di 15 reti in almeno tre stagioni di Serie A consecutive negli ultimi 55 anni, dopo Christian Vieri (tra il 2000/01 e il 2002/03) e Mauro Icardi (quattro, tra il 2014/15 e il 2017/18). Ariete.#InterLazio pic.twitter.com/5p2xnN4N3Z — OptaPaolo (@OptaPaolo) April 30, 2023

Grazie ai gol di oggi, l’argentino sale a quota 17 reti stagionali in Serie A ed è al secondo posto nella classifica marcatori, alle spalle di Osimhen (a 21).

