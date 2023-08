Inter, Lazaro saluta i tifosi: «Volevo rispettare le aspettative, ma difficile quando non ti danno spazio» il post di saluti del giocatore

Arrivata da poco l’ufficialità del suo passaggio al Torino, Valentino Lazaro ha voluto dedicare un post su Instagram per salutare i tifosi dell‘Inter.

LE PAROLE- «Cari fan dell’Inter. Allora, quando ero un giovane giocatore e ho avuto l’occasione di venire in questa grande squadra, naturalmente avevo altri obiettivi e aspettative per il mio periodo a Milano. Guardandomi indietro le cose non sono andate come mi ero augurato e immaginato. Sarei stato volentieri all’altezza delle aspettative riposte in me, tuttavia è difficile se non ne viene data la possibilità e il tempo. Nonostante ciò ripenso con orgoglio al mio periodo all’Inter e ne manterrò un ricordo molto positivo e ricco di insegnamenti! Auguro il meglio ai miei compagni di squadra, allo staff e a tutta l’associazione. Ci vediamo, il vostro Tino!»

