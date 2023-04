Ecco la cronaca live del match delle 12.30 tra Inter e Lazio, fondamentale in ottica Champions League: seguila con noi

Alle 12.30 in quel di San Siro l’Inter è chiamata ad ospitare la Lazio di Maurizio Sarri per conquistare punti preziosi in ottica Champions League. Ecco la cronaca live:

INTER-LAZIO, LA CRONACA

46′ SOSTITUZIONE INTER- Comincia la partita di Dumfries, che entra in campo al posto di D’Ambrosio

-SECONDO TEMPO-

-FINE PRIMO TEMPO-

45′ TENTATIVO LAZIO- Errore di Acerbi, che innesca la corsa di Immobile: sulla conclusione si tuffa Onana e respinge!

40′ OCCASIONE LAZIO- Immobile riceve un filtrante cucito al bacio: la sua conclusione sorvola la traversa

39′ BARELLA AL VOLO- Coordinazione perfetta di Barella sulla sponda di Lukaku: tiro fuori di un niente!

36′ OCCASIONE INTER- Ancora dalla fascia destra, Barella cerca Mkhitaryan in corsa: il piatto dell’armeno fa il solletico alla traversa!

35′ AMMONIZIONE INTER- Cartellino giallo per D’Ambrosio

29′ GOL DELLA LAZIO- Felipe Anderson dal centro dell’area, come un rigore in movimento, trova l’angolino sinistro. Lazio avanti.

24′ GOL INTER- Azione spettacolare dell’Inter: D’Ambrosio trova con un filtrante Correa, che dalla fascia con un passaggio trova Mkhitaryan, ancora una volta di piatto, e questa volta gonfia la rete! GOL ANNULLATO PER POSIZIONE IRREGOLARE

21′ MKHITARYAN DI PIATTO- Inter veloce con Barella, che pesca Mkhitaryan in arrivo in corsa: piattone dell’armeno che colpisce i guanti di Provedel!

13′ PROVEDEL PROVVIDENZIALE- Darmian e Dimarco si scambiano il pallone da un lato all’altro del campo, finchè il pallone piove in area per la testa di Lukaku: Provedel esce e fa sua la sfera

7′ CI PROVA IMMOBILE- Bella giocata di Immobile, che si gira in area e cerca la conclusione: Onana reattivo rispedisce al mittente

4′ BROZOVIC VELENOSO- Brozovic cerca di sorprendere Provedel con un rasoterra sinistro insidioso: l’estremo difensore biancoeleste si distende e dice no al croato

3′ FASE DI STUDIO- Entrambe le squadre prendono le misure del campo, con un giro-palla alla ricerca del guizzo giusto per sfondare la difesa

Fischio d’inizio alle 12.30, si parte!

Migliore in campo alla fine del primo tempo: Mkhiyaryan

INTER-LAZIO, IL TABELLINO

Marcatori: Felipe Anderson (L) 29′

INTER (3-5-2): 24 Onana; 33 D’Ambrosio (46′ Dumfries), 15 Acerbi, 95 Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 77 Brozovic, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 90 Lukaku, 11 Correa. A disposizione: 1 Handanovic, 21 Cordaz, 2 Dumfries, 5 Gagliardini, 6 De Vrij, 8 Gosens, 9 Dzeko, 10 Lautaro, 12 Bellanova, 14 Asllani, 20 Calhanoglu. Allenatore: Simone Inzaghi.

LAZIO (4-3-3): 94 Provedel; 77 Marusic, 15 Casale, 13 Romagnoli, 23 Hysaj; 21 Milinkovic-Savic, 32 Cataldi, 10 Luis Alberto; 7 Felipe Anderson, 17 Immobile, 20 Zaccagni. A disposizione: 1 Maximiano, 31 Adamonis, 3 Pellegrini, 4 Patric, 5 Vecino, 6 Marcos Antonio, 9 Pedro, 11 Cancellieri, 18 Romero, 26 Radu, 29 Lazzari, 34 Gila, 50 Bertini, 88 Basic. Allenatore: Maurizio Sarri.

Ammonizioni: D’Ambrosio (I)

