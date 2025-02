Inter-Lazio, le pagelle: Arna il migliore, non mancano le insufficienze

I nerazzurri battono i capitolini e approdano alle semifinale di Coppa Italia: vediamo le pagelle.

JOSEP MARTINEZ 6,5: risponde presente due volte sul mancino di Isaksen, a suo agio nella costruzione dal basso, sicuro anche nelle uscite alte.

PAVARD 6: ad inizio ripresa realizza un grande intervento ma subito dopo regala un pallone pericolosissimo alla Lazio. A volte si compiace troppo.

DE VRIJ 6,5: mai in affanno.

BISSECK 6,5: inizia la gara con una buona chiusura su Dia, la prosegue con buone giocate in fase di impostazione.

DARMIAN 6: si dedica principalmente alla fase difensiva ma la sua partita dura pochissimo, costretto ad uscire per un infortunio muscolare. (Dal 24’ DUMFRIES 6: molto propositivo, rischia nel finale di fare rigore su Nuno Tavares).

FRATTESI 5,5: si vede poco ma l’impegno non manca, inizia molto largo a destra ma i suoi proverbiali inserimenti sono letti con facilità dalla difesa biancoceleste. (Dall’84’ BARELLA 6,5: nonostante i pochi minuti concessigli delizia San Siro con giocate di classe).

ASLLANI 6: si becca subito il giallo per un intervento in ritardo su Zaccagni, il pubblico mormora in un paio di frangenti in cui non riesce a verticalizzare velocemente. Il più delle volte ha ragione a tornare indietro ma qualche volta potrebbe osare di più. (Dal 64’ CALHANOGLU 6,5: abile in regia, glaciale dal dischetto).

ZIELINSKI 6,5: difende poco ma è delizioso in gestione palla. Grande gara la sua.

DIMARCO 5,5: poco propositivo, ennesima conferma di un periodo non felicissimo ma neanche troppo difficile. (Dal 64’ BASTONI 6: entra come terzino sinistro e prende subito una botta in testa che però non gli impedisce di finire la partita, gara ordinaria).

TAREMI 5: prima mezz’ora horror per lui che sbaglia almeno tre palloni, decisivo però nel murare una conclusione pericolosa dei romani. Questa giocata non gli dà la scossa per il prosieguo della gara, sembra un corpo estraneo.

ARNAUTOVIC 7: realizza il grandissimo primo gol, ha replicato le gesta di Barella segnando con una volée mancina da fuori area. Ripiega anche diverse volte in difesa, grandissima prestazione. (Dal 64’ CORREA 6,5: al termine di una bella azione personale si guadagna il rigore del 2-0).

INZAGHI 6,5: fa riposare molti titolari ma non per questo dimostra di non tenerci alla competizione. Propone anche la difesa a quattro nell’ultima mezz’ora di partita. Obiettivo semifinale raggiunto senza grossi dispendio energetico.

