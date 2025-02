Inter-Lazio: formazioni ufficiali, Inzaghi cambia tutto

Tutto può succedere a San Siro: l’Inter cerca la semifinale contro una Lazio determinata, ma le assenze renderanno la sfida imprevedibile.

Questa sera a San Siro, l’Inter, attualmente in testa alla Serie A, si prepara ad affrontare una Lazio reduce da un’improvvisa discesa al quinto posto in campionato. La sfida, valida per i quarti di finale di Coppa Italia, ha un sapore speciale, visto che la vincente avrà già l’incrocio con il Milan, pronto a scendere in campo per la semifinale. Non ci saranno tempi supplementari in caso di pareggio: si procederà direttamente con i calci di rigore. Entrambe le squadre arrivano con un mix di incertezze e motivazioni forti, visto che entrambe sono determinate a mantenere vive le proprie ambizioni. L’Inter avrà certamente un occhio, forse anche di più, alla sfida di sabato dal sapore scudetto contro il Napoli: stasera diversi giocatori che ultimamente non hanno giocato molto avranno la chance di dimostrare di poter continuare ad essere nerazzurri.

La Lazio con qualche assenza ma determinata

L’allenatore della Lazio, Baroni, dovrà fare a meno di Castellanos, ma potrà contare sul ritorno di Rovella, che ha scontato la squalifica in campionato. La formazione biancoceleste prevede una difesa a quattro con Gigot accanto a Gila, mentre sulle fasce Lazzari e Pellegrini saranno chiamati a fare la differenza. A centrocampo, Guendouzi e Rovella dovranno cercare di dominare la zona centrale, mentre l’attacco vedrà l’adattato Tchaouna dal primo minuto con Zaccagni e Isaksen pronti a supportarlo. Insomma per i biancococelesti turnover a metà, vediamo come ha deciso di schierare l’Inter Inzaghi.

Le formazioni ufficiali

INTER (3-5-2): Martinez; Pavard, De Vrij, Bisseck; Darmian, Frattesi, Asllani, Zielinski, Dimarco; Taremi, Arnautovic. Allenatore: Inzaghi

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Lazzari, Gigot, Gila, Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Tchaouna. Allenatore: Baroni.

