Inter, c’è l’offerta per Nico Paz: basterà?

L’Inter è pronta a muoversi per Nico Paz, ma la situazione con il Real Madrid è complessa. Riuscirà il club nerazzurro ad assicurarsi il talento argentino?

Classe 2004, Nico Paz è già una delle sorprese più belle della Serie A, e la sua prima esperienza in Italia sta impressionando tutti. Il giovane trequartista, prelevato dal Real Madrid per 6 milioni di euro, ha subito dimostrato un talento straordinario, contribuendo con 6 gol e 5 assist al sorprendente cammino del Como. La sua capacità di dettare il gioco e la sua visione lo stanno facendo emergere come uno dei prospetti più interessanti per il futuro del calcio italiano e internazionale. L’Inter, sotto la guida della nuova proprietà Oaktree, ha individuato in Nico Paz il giocatore ideale per il nuovo corso. La situazione però è alquanto complessa, poiché il Real Madrid detiene il 50% di una futura rivendita, o la possibilità di riprenderselo per una cifra tra i 9 e gli 11 milioni di euro, cifra che oggi potrebbe sembrare un affarone.

Il pressing dell’Inter sul giovane spagnolo

La dirigenza nerazzurra è entusiasta delle sue qualità tecniche e lo considera un jolly offensivo del centrocampo: è capace di ricoprire diversi ruoli, dalla mezzala offensiva al trequartista, fino alla seconda punta. Un talento giovane, dal cartellino e stipendio alla portata, che risponde perfettamente alla strategia di rafforzamento a lungo termine del club. Non solo la dirigenza, ma anche Simone Inzaghi sarebbe felice di averlo nella sua squadra.

Il futuro di Nico Paz: un’opportunità per l’Inter?

Se ci fosse l’opportunità, l’Inter sarebbe pronta a fare un investimento significativo, arrivando a offrire circa 30 milioni di euro, con una clausola di recompra alta a favore dei Blancos; ne è convinta FcInterNews. La chiave per capire se l’Inter potrà riuscire a concretizzare questo trasferimento dipende dalla situazione al Real Madrid. Se Carlo Ancelotti o il prossimo allenatore dei Blancos non garantisse a Nico Paz un posto da protagonista, il giovane trequartista potrebbe considerare una nuova esperienza in un club ambizioso, dove avrebbe maggiori opportunità di crescita, come l’Inter. Il rischio di un sovraffollamento al Real Madrid, con giocatori come Bellingham, Arda Guler e Brahim Diaz, potrebbe favorire questa eventuale soluzione. In ogni caso, l’Inter dovrà attendere che il Como e il Real Madrid raggiungano un accordo prima di presentare un’offerta ufficiale: paradossalmente i nerazzurri devono sperare che gli spagnoli riescano a riportarlo in Spagna.

