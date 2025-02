Inter pronta a sferrare l’attacco per Beukema: il Bologna dirà davvero no?

I nerazzurri hanno intenzione di investire anche sul futuro della difesa perché pare che uno tra Acerbi e De Vrij saluterà a fine stagione.

L’Inter ha intenzione di investire la prossima estate: questo è quanto emerso dall’assemblea degli azionisti tenutasi ieri. Oggi infatti già si provava a prevedere quali giovani talenti il club ha intenzione di provare ad acquistare. Sam Beukema del Bologna è uno di questi ma i nerazzurri non sono i soli a volerlo tra le proprie fila. Il classe 1998 sta suscitando interesse anche da parte di altri club europei, come sottolineato dal Corriere dello Sport nell’edizione odierna. Le due squadre di Madrid, l’Atletico e il Real, sono altrettanto interessate e hanno già avuto modo di osservare da vicino le sue prestazioni.

Le due squadre di Madrid nel mirino di Beukema

Il Real Madrid, in particolare, a fine novembre, durante la sfida di Champions League contro il Lille, ha mandato un emissario allo stadio Dall’Ara per seguire da vicino il difensore olandese. La strategia delle due squadre madrilene appare chiara: monitorare e valutare il giovane talento per rafforzare il proprio reparto difensivo in vista del futuro. L’Atletico Madrid, dal canto suo, non è da meno e ha già avviato i suoi accertamenti sul giocatore, pronto a inserirlo in una rosa che sta cercando di rinnovarsi per affrontare le sfide imminenti.

La posizione del club felsineo

Nonostante l’alto interesse che Beukema sta suscitando, il Bologna non sembra voler cedere il proprio difensore. Il club rossoblù ha infatti sottolineato più volte che il giocatore, sotto contratto fino al 2027, è considerato una risorsa fondamentale. Beukema ha anche dichiarato di trovarsi benissimo a Bologna e di non avere alcuna intenzione di lasciare la squadra in un futuro prossimo. Inoltre, la società bolognese ha l’intenzione di mantenerlo come pilastro della difesa.

