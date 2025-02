Un big salta Napoli-Inter: l’infortunio che rischia di incidere pesantemente sulla lotta scudetto

Un infortunio scuote la preparazione di Napoli-Inter: un giocatore chiave è a rischio e le sue condizioni potrebbero cambiare le sorti del campionato.

Questa sera l’Inter si prepara ad affrontare la Lazio in Coppa Italia, un match importante per il cammino in una competizione che può rappresentare una vetrina decisiva per la stagione. Il tecnico Simone Inzaghi, pur non sottovalutando l’avversario, ha però già in mente l’appuntamento di sabato, quando la squadra si troverà di fronte al Napoli, attualmente secondo in classifica. L’Inter ha il dovere di vincere stasera, ma la testa è già al big match, una sfida che potrebbe segnare il destino del campionato: le scelte del tecnico piacentino faranno discutere.

Napoli, brutta notizia per Anguissa: salta l’Inter

Nel frattempo, da Napoli arriva una notizia che potrebbe condizionare non poco le sorti della squadra di Antonio Conte. Frank Zambo Anguissa, uno dei punti di forza del centrocampo azzurro, ha accusato un risentimento muscolare durante la trasferta di Como. Gli esami effettuati oggi hanno confermato una “lesione distrattiva del muscolo soleo della gamba destra” che costringe il centrocampista a fermarsi. Una pessima notizia per il Napoli, che dovrà fare a meno della sua mezzala titolare nella partita contro l’Inter e in altre gare decisive per il campionato.

Anguissa fermo per tre settimane, il Napoli trema

La situazione per Anguissa non è delle migliori: secondo Sky Sport i tempi di recupero si aggirano attorno alle tre o quattro settimane. Il centrocampista ha già iniziato il percorso di riabilitazione, ma la sua assenza si farà sentire, in particolare nella sfida contro la capolista Inter. Oltre alla partita con la squadra di Inzaghi, è ancora incerto se Anguissa potrà tornare a disposizione per il prossimo ciclo di partite, che include sfide altrettanto cruciali per la corsa al titolo. Conte lo aveva risparmiato a Como anche perché diffidato.

